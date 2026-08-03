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Alto nivel de presentismo docente ante la medida de fuerza nacional

Alto nivel de presentismo docente ante la medida de fuerza nacional

El Consejo General de Educación informó que, de acuerdo con el monitoreo permanente desarrollado en los 17 departamentos, las escuelas de la provincia registran un nivel de presentismo docente del 77 por ciento frente a la jornada de paro nacional convocada para el día de la fecha.

De esta manera, el indicador de asistencia en las aulas entrerrianas sostiene la misma tendencia y los valores consolidados durante la última medida de fuerza sectorial del pasado miércoles 29 de julio llevada adelante por gremios provinciales.

El relevamiento técnico demuestra que, a pesar del marco de la protesta nacional convocada por Ctera, la mayoría de las comunidades educativas sostienen la actividad institucional, garantizando la continuidad pedagógica y el derecho constitucional a la educación de los alumnos.

Las autoridades del CGE valoran el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a los establecimientos educativos.

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