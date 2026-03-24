ANSES: aumentos confirmados en asignaciones familiares, AUH y el calendario de pagos

La ANSES aplicó un aumento del 2,88% en asignaciones familiares, conocé las fechas de pago y quienes recibirán los depósitos en los últimos días de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los aumentos en las asignaciones familiares correspondientes a marzo de 2026, con una suba del 2,88% que impacta en todas las prestaciones. La actualización responde a la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Además, el organismo detalló cuándo cobro en los últimos días de marzo, según el calendario de pagos vigente, que se organiza por terminación de DNI e incluye a titulares de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y sistema SUAF.

ANSES: aumentos en asignaciones familiares y cuándo cobro en los últimos días de marzo

Desde ANSES precisaron que el incremento aplicado responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en línea con la normativa vigente. La medida fue oficializada mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Con esta actualización, los nuevos montos quedaron definidos de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo: $66.414 para el primer rango de ingresos

Asignación Universal por Hijo y por Embarazo: $132.814 por menor

Asignación Universal por Hijo con discapacidad: $432.461

Asignación Familiar por hijo con discapacidad (SUAF): $216.240

El organismo también recordó que abona el 80% mensual de la prestación, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta de Asignación Universal con los controles de salud y educación.

En relación a cuándo cobro en los últimos días de marzo, el calendario establece:

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Calendario completo ANSES y cómo se organizan los pagos en marzo 2026

El esquema de pagos de ANSES mantiene un orden mensual según la terminación del DNI, con fechas ya definidas para todas las prestaciones familiares. En el caso de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo, los pagos se distribuyen entre el 9 y el 20 de marzo.

Por su parte, la Asignación por Embarazo sigue un cronograma paralelo que se extiende hasta el 25 de marzo, lo que permite abarcar a todas las beneficiarias dentro del mes.

En cuanto a otras prestaciones, ANSES informó que los beneficios por matrimonio, nacimiento y adopción pueden cobrarse:

Primera quincena: del 10 de marzo al 10 de abril

Segunda quincena: del 20 de marzo al 10 de abril

Los pagos se acreditan de forma automática en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.