Frigerio inauguró el primer jardín maternal municipal de Sauce Montrull

El gobernador Rogelio Frigerio participó de la inauguración del primer espacio de cuidado de la primera infancia en Sauce Montrull. Junto a la intendenta Soledad Daneri, el mandatario se refirió a la priorización de los recursos y destacó el trabajo conjunto con la comuna tras haber alcanzado la categoría de municipio en diciembre del año pasado.

Durante la jornada, el gobernador Frigerio destacó la relevancia de que la primera gran obra de la gestión municipal esté centrada en la educación inicial. «La decisión de la intendenta de que su primera inauguración importante sea un centro maternal, habla a las claras de las prioridades de Sauce. Siempre digo que, cuando faltan los recursos, hay que ser muy precisos en la priorización de los mismos», remarcó.

Frigerio hizo especial hincapié en el impacto a largo plazo de estas políticas públicas para el desarrollo de los ciudadanos. «No hay nada más importante que los primeros 1000 días de la vida de los seres humanos. Ahí nos definimos todo, definimos si realmente podemos trabajar en igualdad de oportunidades. Definimos la salud, la capacidad cognitiva y la estimulación temprana que hay que hacerla en lugares como éste. Cuando hace un tiempo me invitó la intendenta le dije que sí porque a estas decisiones hay que acompañarlas, con esta visita y con el apoyo del Consejo General de Educación (CGE) que estuvo trabajando con los funcionarios del municipio», sostuvo el gobernador.

En otro tramo de su discurso, el gobernador se refirió al desafío de ordenar las cuentas y la gestión pública en la provincia. Al respecto, señaló: «Vinimos con un compromiso muy claro y concreto: ordenar el desorden que encontramos, poner luz donde había mucha oscuridad y poner gestión donde había abandono».

Por último, Frigerio destacó la importancia del rol del Estado en el acompañamiento de las familias dentro de una zona que experimenta un constante crecimiento poblacional por su integración al área metropolitana. El gobernador concluyó reafirmando la necesidad de un Estado cercano en las etapas trascendentes del aprendizaje y la salud, elogiando el «trabajo en equipo increíble» realizado en estos primeros seis meses de autonomía municipal de Sauce Montrull.

Por su parte, la intendenta Soledad Daneri explicó que este proyecto es el resultado de tres años de trabajo previo y que busca brindar un espacio seguro para el arraigo de las familias jóvenes. «Estamos muy contentos de que nos esté acompañando el gobernador en esta ocasión. La educación es una prioridad para nosotros, y para los más chiquitos mucho más», manifestó la jefa comunal.