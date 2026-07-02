El Municipio e instituciones consolidan un espacio de participación para la inclusión

La Municipalidad de Paraná continúa fortaleciendo las políticas públicas de inclusión con la consolidación del Consejo Municipal de Discapacidad, un ámbito de participación y articulación que permitirá construir estrategias conjuntas entre el Estado y las instituciones que trabajan en la temática.

Creado por la Ordenanza Nº 7.868, el Consejo tiene como finalidad asesorar y orientar al Departamento Ejecutivo en el diseño de políticas públicas destinadas a promover la inclusión e integración de las personas con discapacidad, generando un espacio de diálogo permanente y trabajo colaborativo.

En ese marco, se realizó una reunión en el Salón Mariano Moreno con organizaciones vinculadas a la discapacidad, en la que se presentaron los alcances del Consejo y el rol que tendrá en la construcción de una agenda de trabajo compartida.

La directora general de Políticas de Integración y Discapacidad, Cristina Ripari, destacó que la conformación del organismo es el resultado de un proceso que la gestión municipal viene impulsando desde hace tiempo.»Veníamos trabajando el expediente 10.473 para avanzar en la conformación del Consejo. Este organismo va a orientar a las autoridades en el diseño de políticas públicas sobre discapacidad y fortalecer el trabajo conjunto con las diferentes instituciones», explicó.

Por su parte, la coordinadora del Área de Discapacidad de la Municipalidad, Sandra Bordón, remarcó la importancia de contar con una herramienta institucional que fortalezca la participación.»Es una herramienta fundamental que nos permitirá trabajar de manera articulada con la sociedad y las instituciones dentro de un marco formal. La ordenanza contempla la participación del Departamento Ejecutivo, el Honorable Concejo Deliberante y las organizaciones de la ciudad, consolidando un espacio representativo para construir políticas de inclusión», sostuvo.

En el mismo sentido, la subsecretaria de Educación Formal y No Formal, Guillermina Brunner, señaló que el Consejo «será una instancia para intercambiar ideas, construir estrategias y fortalecer el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones».

Participaron de la actividad el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; la concejal Fernanda Facello; representantes de organizaciones vinculadas a la discapacidad y equipos técnicos municipales.