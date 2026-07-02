Seguí fue habilitada para emitir la Licencia Nacional de Conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial homologó el Centro de Emisión de Licencias de Seguí dentro de la máxima categoría, habilitándolo para otorgar la Licencia Nacional de Conducir.

El municipio de Seguí, en el departamento Paraná, fue certificado y homologado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como Centro de Emisión de Licencias (CEL) Tipo A, una categoría que lo habilita para emitir la Licencia Nacional de Conducir conforme a los estándares establecidos por el Sistema Nacional de Licencias. Alquileresen Paraná

La medida fue oficializada mediante la Disposición 197/2026, a la que tuvo acceso Elonce, y representa un nuevo paso en la implementación del sistema unificado de licencias de conducir en Entre Ríos.

Qué implica la certificación

Con esta resolución, la ANSV autorizó al Centro de Emisión de Licencias de Seguí a funcionar como CEL Tipo A (avanzado), la máxima categoría prevista dentro del sistema nacional.

Además, el organismo nacional dispuso la emisión del certificado oficial que acredita la habilitación del municipio para otorgar licencias nacionales de conducir.

La certificación fue otorgada luego de que la Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito verificara que el municipio cumplía con los requisitos técnicos, administrativos y operativos exigidos por la normativa vigente.

Convenios entre Nación, Provincia y Municipio

La resolución recordó que la Provincia de Entre Ríos adhirió al régimen nacional de tránsito mediante la Ley Provincial Nº 10.025, mientras que el municipio de Seguí hizo lo propio a través de la Ordenanza Nº 6/2012. ClimaEntre Ríos

Asimismo, la ANSV, la Provincia de Entre Ríos y el municipio habían suscripto un convenio específico para implementar la Licencia Nacional de Conducir y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito en esa localidad.

En paralelo, el Gobierno nacional y la provincia firmaron un convenio de delegación de facultades que permite a Entre Ríos otorgar las licencias nacionales interjurisdiccionales de las clases C, D y E, destinadas al transporte de cargas y pasajeros. ClimaEntre Ríos

Más servicios para los conductores

La homologación permitirá que los vecinos de Seguí puedan realizar los trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir en un centro certificado por la ANSV, bajo los criterios unificados que rigen en todo el país.

El Sistema Nacional de Licencias establece procedimientos comunes para la emisión de las habilitaciones, los exámenes obligatorios, los requisitos para obtener el carnet y el registro de antecedentes de tránsito, con el objetivo de garantizar mayores estándares de seguridad vial.

Con esta incorporación, Seguí pasa a integrar la red de Centros de Emisión de Licencias homologados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, fortaleciendo el acceso al sistema nacional de licencias en Entre Ríos.