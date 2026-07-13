Paraná: nuevas obras para la integración y accesibilidad vial

Esta semana se abrieron los sobres de dos licitaciones para ejecutar obras del plan que busca mejorar la circulación vehicular y generar infraestructura adecuada para garantizar la seguridad vial. El proyecto abarca distintos puntos de la ciudad e incluye la construcción de cordón cuneta, el mejoramiento de la calzada y tareas complementarias.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, señaló: “Desde el Municipio ponemos el foco en la recuperación y el mantenimiento de la trama vial, entendiendo que es una demanda importante. En ese sentido, fortalecemos el programa Calle a Calle para el mejoramiento de arterias sin pavimento”.

“Son labores que se desarrollarán en distintos barrios para garantizar la transitabilidad y el acceso a las viviendas. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los paranaenses, invirtiendo los aportes por tasas municipales en este tipo de obras”, agregó Loréfice.

Integración y accesibilidad vial

Dentro del Plan Calle a Calle que impulsa la Municipalidad de Paraná, se conocieron los oferentes para llevar adelante la obra denominada “Obras para la integración y accesibilidad vial – Etapa 1”, que busca optimizar el tránsito en distintos puntos de la ciudad.

Los trabajos previstos abarcan arterias distribuidas en sectores que en la actualidad, requieren un tratamiento urgente. La intervención buscará mejorar las características técnicas del corredor vial, integrar el tránsito vehicular de la zona, conectar distintos puntos de la ciudad y asegurar la accesibilidad peatonal.

Las tareas incluyen el movimiento de suelo para caja, la ejecución del paquete estructural, y la construcción de carpeta asfáltica, hormigón armado, cordones cuneta y badenes. Uno de los objetivos principales es generar una infraestructura resistente a las inclemencias climáticas, sobre todo en períodos de lluvias.

El plazo de ejecución previsto es de 240 días corridos.

Mejoramiento de calles sin pavimento

También se realizó la apertura de sobres para la Etapa 3 de la obra «Mejoramiento de la Trama Vial». El proyecto se contempla como la continuidad de los trabajos que se vienen realizando en pos de mejorar la seguridad y la circulación.

Las tareas consisten en la ejecución de un mejorado mediante el reemplazo del material existente en mal estado por una base de suelo calcáreo, sobre la cual se colocará una superficie de ripio para evitar el levantamiento de polvo, y se imprimirá con riego asfáltico para su cohesión.

Además, se incluyen la limpieza y excavación de cunetas en zonas determinadas para la construcción de cordones cuneta de hormigón, lo cual permitirá el correcto desagüe y conducción de las aguas pluviales hasta su destino final. El fin es brindar mayor seguridad que les permita a los usuarios transitar en buenas condiciones por los sectores más afectados, libres de baches y deformaciones que pudieran ocasionar accidentes.

El plazo de ejecución del proyecto es de 120 días corridos desde el inicio de las obras.