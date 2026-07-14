Frigerio recorrió las obras en el acceso pavimentado a Puerto Curtiembre

Los trabajos, que se extienden a lo largo de 18,3 kilómetros desde la intersección con la ruta provincial N° 8, representan una respuesta a una demanda histórica de la comunidad tras décadas de postergaciones.

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la obra de pavimentación que se realiza en el acceso a Puerto Curtiembre, una intervención estratégica que busca garantizar la conectividad permanente, potenciar la producción y fomentar el desarrollo turístico de la región.

Los trabajos, que se extienden a lo largo de 18,3 kilómetros desde la intersección con la ruta provincial N° 8, representan una respuesta a una demanda histórica de la comunidad tras décadas de postergaciones.

Con una inversión de fondos provinciales superior a los 28.000 millones de pesos, el proyecto presenta actualmente un avance del 3,64 por ciento y contempla tanto la ejecución de pavimento flexible como obras hidráulicas complementarias para optimizar el drenaje.

Durante la recorrida de este martes, en la que estuvo acompañado por el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, el gobernador destacó la importancia de la inversión en infraestructura vial como motor del desarrollo social. Al observar el despliegue de maquinaria, el mandatario afirmó que «para eso sirven las rutas. Para la educación, la producción, la salud y la seguridad también».

El mandatario subrayó el esfuerzo de su gestión para intervenir la red vial provincial a pesar de la escasez de recursos, señalando que el objetivo es «generar desde el Estado las condiciones para que haya inversión en el sector privado», mencionando específicamente el potencial turístico de Puerto Curtiembre.

Por su parte, la presidenta comunal de Puerto Curtiembre, Mariana Sánchez, expresó su emoción ante el inicio concreto de las tareas, recordando las dificultades que enfrentan las y los vecinos, especialmente en días de lluvia, cuando se pierden días de clases. «Es una obra muy importante para nosotros ya que hubo muchos años de promesas y nunca se iniciaba. Estamos muy emocionados», manifestó Sánchez.

La presidente comunal relató que la sola presencia de las máquinas ha generado un impacto inmediato: «Ver las máquinas trabajando ya significa muchísimo; hay gente que ya compró casa y se vino a vivir a Curtiembre».

A su vez, Rubén Dutch, productor tambero de la zona, valoró el impacto que tendrá el nuevo acceso en la operatividad de los establecimientos agropecuarios.

El productor destacó que el camino pavimentado brindará la previsibilidad necesaria para proyectar el crecimiento de su actividad. «Esto la verdad que es un antes y un después de la parte productiva. Uno tiene muchos proyectos para adelante, pero sin el camino era imposible», aseguró Dutch, agregando que esta mejora permitirá que los colaboradores y la población en general permanezcan en la zona rural.

La obra, ejecutada por la empresa Norvial Arg. S.A., incluye una calzada de 7,30 metros de ancho, señalización horizontal y vertical, y sistemas de iluminación. Actualmente, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja en el ensanche del camino, compactación de suelo y la colocación de suelo cal en diversos.