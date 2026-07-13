Tiempo en Entre Ríos

La semana se verá con amplias variaciones del tiempo en la provincia. Pronostican desde días fríos hasta calurosos y cielo despejado hasta lluvias y chaparrones.

La semana que inicia este lunes 13 presentará dos escenarios bien diferenciados en Entre Ríos. Los primeros días estarán dominados por el aire frío y condiciones estables, con mañanas de bajas temperaturas y tardes frescas a templadas. A partir del miércoles comenzará un progresivo ascenso térmico que se acentuará hacia el jueves y el viernes, cuando el ambiente será inusualmente cálido para la época del año. Además, hacia el cierre de la semana se anuncian lluvias y chaparones..

En el centro de la provincia (departamentos como Paraná, Villaguay, Diamante, Nogoyá) el lunes comenzará con una mínima cercana a los 7º grados y una máxima de alrededor de 17º. El cielo estaría entre despejado y parcialmente nublado. El soplo de vientos desde el norte y noreste anticipará la suba progresiva de temperaturas de la semana.

El martes las temperaturas subirán levemente, con registros de entre 8º y 18º grados, cielo algo nublado y misma procedencia de vientos.

El miércoles las máximas rondarán los 19 grados. El jueves continuará el ascenso térmico, con valores cercanos a los 21 grados y probabilidad de lluvias aisladas. Para el viernes se espera el cambio más marcado, con viento del norte, algunas lluvias y máximas que podrían acercarse a los 28º o 29º.

En el norte entrerriano (Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador) también predominarán las jornadas estables durante la primera mitad de la semana. Las mañanas serán frías (7º el lunes) aunque las tardes se volverán gradualmente más templadas (hasta 22º). Desde el jueves aumentará la nubosidad y las temperaturas alcanzarán los valores más elevados de la provincia, con máximas que incluso podrían superar los 28º durante el viernes.

En el sur de Entre Ríos, que incluye a Gualeguaychú, Colón, Concepción del Uruguay, Tala e Islas, la semana comenzará con mínimas de entre 4 y 6º y condiciones favorables para la formación de bancos de niebla durante las primeras horas del día. El ascenso de la temperatura también se hará sentir desde el miércoles, aunque de manera algo más moderada que en el norte. Entre el jueves y el viernes aumentará la posibilidad de lluvias o lloviznas aisladas.

En términos generales, la provincia atravesará una semana de fuerte amplitud térmica. Tras un inicio con mañanas muy frías propias del invierno, el ingreso de aire cálido desde el norte provocará un notable aumento de las temperaturas, por lo que el viernes podría convertirse en una de las jornadas más cálidas de lo que va de julio, con registros cercanos a los 30 grados en algunos sectores de Entre Ríos.

El veranito de San Juan

El veranito de San Juan es el nombre popular que recibe un período breve de temperaturas inusualmente altas que suele registrarse durante el invierno, generalmente entre fines de junio y la primera quincena de julio. Durante esos días, el frío cede de manera temporal y el ambiente adquiere características más propias de la primavera o incluso del verano.

Desde el punto de vista meteorológico, se trata de una situación atmosférica que puede producirse cuando una masa de aire cálido proveniente del norte avanza sobre el centro y norte de Argentina, bloqueando temporalmente el ingreso de aire frío desde la Patagonia.

En Entre Ríos, el episodio previsto para la segunda mitad de esta semana reúne varias de las características del fenómeno cuyo nombre proviene de la festividad de San Juan Bautista y, aunque la Iglesia Católica lo celebra el 24 de junio, suele producirse también en julio.