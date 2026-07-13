El CGE impulsa la participación en el Congreso Internacional de Robótica Educativa

El Consejo General de Educación (CGE) convoca a docentes e instituciones educativas de toda la provincia a participar del 6º Congreso Internacional de Robótica Educativa e Industrial (CIRE 2026), que se desarrollará los días 27 y 28 de agosto. La inscripción y la presentación de trabajos ya se encuentran abiertas.

El encuentro que se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, organizado por la Facultad Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), busca promover el intercambio de experiencias innovadoras, fortalecer la enseñanza de las nuevas tecnologías y generar espacios de formación en programación, robótica, inteligencia artificial y otras herramientas aplicadas a la educación.

En ese marco, el CGE trabaja de manera articulada con la UTN para difundir la convocatoria en toda la provincia e incentivar la participación docente mediante la presentación de trabajos y la socialización de experiencias desarrolladas en las aulas. Además, se invitará a equipos directivos de escuelas secundarias para garantizar una representación de las distintas regiones de Entre Ríos.

La convocatoria está dirigida inicialmente a escuelas técnicas, instituciones secundarias con orientación en Programación y Robótica y establecimientos que desarrollan propuestas vinculadas con la tecnología aplicada. También podrán participar docentes de Tecnología, Programación e Informática, junto con equipos que impulsen proyectos de robótica educativa, automatización, impresión 3D, Arduino e innovación tecnológica en el aula.

Los trabajos podrán abordar temáticas como robótica y automatización aplicada a la educación, programación y pensamiento computacional, inteligencia artificial, visión artificial, proyectos Steam, fabricación digital, impresión 3D, robótica industrial, Industria 4.0, drones y otras experiencias interdisciplinarias orientadas a fortalecer las prácticas pedagógicas. Además de las ponencias, las instituciones podrán participar con stands para exhibir proyectos desarrollados por docentes y estudiantes, en una modalidad similar a una feria tecnológica.

Según el cronograma del comité organizador, la recepción de artículos permanecerá abierta hasta el 27 de julio; la notificación de los trabajos aceptados se realizará el 3 de agosto y la versión final corregida deberá presentarse antes del 14 de agosto. La participación y la publicación de los trabajos serán totalmente gratuitas.

Desde el CGE, a través de las direcciones de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional y de Educación de Gestión Privada, se impulsa esta iniciativa con el propósito de ampliar la participación institucional y consolidar al CIRE como un espacio de referencia para la formación y la innovación tecnológica. Los interesados en participar pueden acceder a la inscripción, la plantilla para la presentación de artículos y toda la información sobre requisitos y cronograma en el sitio oficial del congreso: https://cire.utn.edu.ar.