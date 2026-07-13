Este martes se abona el medio aguinaldo a estatales y jubilados entrerrianos

Se acreditará en un único pago para todos los tramos salariales, tanto para trabajadores activos como para pasivos de la administración pública entrerriana.

Tras la finalización del cronograma de pagos de los haberes de julio, este martes 14 el gobierno de Entre Ríos abonará el medio aguinaldo (SAC) correspondiente a la primera mitad de 2026.

El beneficio se acreditará en un único pago para todos los tramos salariales, tanto para trabajadores activos como para pasivos de la administración pública provincial.

Vale recordar que el calendario de pago de los haberes de este mes dio inicio el miércoles 1 de julio con salarios de hasta 950.000 pesos y se extendió hasta el miércoles 8 para haberes superiores a los 2.310.001 pesos..

Qué es el aguinaldo y cómo se paga

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, es un derecho laboral establecido por la legislación argentina para todos los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de una remuneración diferida que se percibe en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre.

La normativa vigente establece que cada cuota equivale al 50 por ciento de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. Para el primer pago de 2026 se toma como referencia el período comprendido entre enero y junio.

La legislación fija como fecha límite para el pago de la primera cuota el 30 de junio. No obstante, existe un plazo legal complementario que extiende el vencimiento efectivo hasta los primeros días de julio.

Quiénes cobran el SAC

El beneficio alcanza a trabajadores registrados del sector privado, empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, personal de casas particulares y también a jubilados y pensionados del sistema previsional argentino.

En el caso de los jubilados y pensionados, el aguinaldo se liquida junto con los haberes mensuales correspondientes a junio y diciembre.

Por el contrario, quienes desarrollan actividades como monotributistas, autónomos o trabajadores no registrados no perciben el SAC debido a que no mantienen una relación laboral de dependencia.

Cómo se calcula el aguinaldo

Para determinar el monto del aguinaldo se toma el salario bruto más alto percibido durante el semestre y se calcula el 50 por ciento de esa remuneración.

En la base de cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos cobrados por el trabajador, mientras que quedan excluidos aquellos considerados no remunerativos, como determinados reintegros o compensaciones especiales.

En los casos en que el trabajador no haya prestado servicios durante todo el semestre —por ingreso reciente, renuncia o desvinculación—, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.