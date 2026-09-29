Inauguran la obra de saneamiento e integración urbana sobre el arroyo Las Viejas

Este miércoles quedará habilitado el espacio. La obra combinó saneamiento hídrico, recuperación ambiental, integración urbana y generación de nuevos espacios públicos. La actividad será a las 16 hs, en Ambrosetti 375 (a 100 metros de calle 3 de Febrero). Habrá actividades deportivas y artísticas para acompañar la puesta en funcionamiento de este nuevo espacio público de la ciudad.

La obra busca transformar un sector históricamente postergado de la ciudad y recuperar la relación de Paraná con el arroyo Las Viejas y su entorno. El proyecto contempla el ordenamiento del funcionamiento hídrico del arroyo, la recuperación ambiental del curso de agua y la integración de barrios que durante años permanecieron vinculados de manera limitada con el resto de la ciudad.

En este marco, el nuevo Paseo “Puerta del Sol” incorpora espacios verdes, caminos, iluminación, forestación y sectores de encuentro para los vecinos, con el objetivo de convertir un área asociada al abandono en un espacio público transitable, seguro y apropiable por la comunidad.

Una obra que se retomó y amplió

La intervención comenzó como una obra hidráulica financiada por el Estado nacional y luego quedaron paralizados. Frente a esta situación, el Municipio asumió el financiamiento de los trabajos faltantes y profundizó el enfoque socio-urbano de la intervención, incorporando la recuperación del espacio como paseo y una obra complementaria de integración barrial.

La intervención contempla más de 200 árboles y plantas nuevas, unos 1.400 metros de calles compartidas, 1.000 metros cuadrados de filtros biológicos con plantas totoras, 1.600 metros lineales de nueva red cloacal y 70 nuevas luminarias solares.

Saneamiento, ambiente e integración

Entre los principales beneficios previstos se encuentra la mejora de la seguridad hídrica mediante obras de contención de márgenes y conducción de caudales, con el propósito de reducir riesgos de desbordes, erosión e inestabilidad de las márgenes.

También se amplió el servicio cloacal para vecinos, además de clubes e instituciones del sector. La obra incorpora acciones de recuperación ambiental, como el saneamiento de efluentes, reparación de vertidos cloacales, rejas para residuos sólidos urbanos y filtros biológicos para mejorar la calidad del agua.

La propuesta se completa con nuevos caminos laterales, una conexión entre las márgenes mediante calle Darwin y mejoras en la accesibilidad y vinculación con el sector del balneario Thompson.