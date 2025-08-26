Más aumentos: YPF y Shell aumentaron el precio del combustible

Shell, que había aumentado el viernes, volvió a retocar los valores este martes y es el quinto aumento en un mes.La petrolera estatal sigue con sus precios variables y en estaciones de servicio de Paraná se observaron subas en las últimas horas.

Shell subió los valores de sus combustibles. La petrolera aplicó aumentos en la nafta y el diesel que, en el caso del Premium, ya supera los 1.800 pesos por litro este martes 26 de agosto. Esta medida se da tras los incrementos que había realizado el 1, el 8, el 14 y el 22 de agosto, según pudo confirmar Elonce.

La nafta Super fue la que registró un menor porcentaje de aumento, mientras que en el V-Power Diésel es donde más se nota el incremento.

Los nuevos valores de los combustibles de Shell

Nafta Súper: 1526 pesos el litro (antes $1.517)

V-Power Nafta: $1.791 (antes $1.757)

Diésel: $1.592 (antes $1.559)

V-Power Diésel: $1.811 (antes $1.758)

Los valores actualizados de YPF

Mientras tanto, la petrolera estatal sigue con los precios variables manejados desde Buenos Aires. En Paraná, según notaron los automovilistas, la compañía volvió a aplicar cambios en los valores de sus productos, consolidándose la tendencia a la alza.

Los nuevos precios en Paraná en la estación de Almafuerte y Ayacucho

Nafta Súper: $1.412

Nafta Infinia: $1.630

Diésel 500: $1.447

Diésel Infinia: $1.625