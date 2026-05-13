Concordia: Dos niños murieron por el incendio de un departamento

El trágico incendio ocurrió más precisamente en una vivienda del barrio Dos Naciones y terminó con la muerte de dos menores de edad. Habrían olvidado una estufa prendida.

De acuerdo a la información oficial brindada a Diario Río Uruguay desde la fuerza policial, como consecuencia del siniestro fueron trasladados de urgencia dos niños de 6 y 5 años al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento.

En tanto, el padre de los menores, un hombre de 38 años, también debió ser asistido y permanece internado con quemaduras en las vías aéreas, bajo asistencia respiratoria mecánica.

La investigación en marcha

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, peritos de Bomberos, efectivos de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Concordia, además del fiscal José Arias, quien supervisa las actuaciones para determinar cómo se originó el incendio.

El barrio Dos Naciones forma parte del complejo habitacional de La Bianca, uno de los conglomerados urbanos más poblados de Concordia. En ese sector también se integran los barrios 708 Viviendas, 272 Viviendas, Mercantil, CTM y el asentamiento de La Bianca.

De acuerdo a los datos del último censo nacional, toda esa franja ubicada en el sector noreste de la ciudad concentra cerca del 10% de la población concordiense, lo que la convierte en una de las zonas con mayor densidad demográfica de la ciudad.