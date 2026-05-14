Etapa final: Enersa visitó su tercer y más grande Parque Fotovoltaico

Enersa recorrió la etapa final de obra de su tercer Parque Solar, ubicado en el acceso a Arroyo Barú, departamento Colón. La obra representa una inversión aproximada de 600 millones de pesos y tendrá una potencia de 483 kW, que serán inyectados a la red para mejorar la calidad del servicio eléctrico en la localidad y la zona.

La visita contó con la presencia del presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; el gerente de Energías Renovables, Daniel Schwindt; el presidente de la Comuna de Arroyo Barú, Javier Soto; y el gerente de Relaciones Institucionales, Pablo Martene.

Brupbacher destacó que el parque se encuentra en la etapa final de montaje y señaló que “en breve estará inyectando energía a la red para nivelar y mejorar la calidad de la prestación del servicio”.

La obra forma parte de la apuesta de Enersa por las energías renovables y la diversificación de la matriz energética. También se inscribe en una planificación orientada a incorporar nuevas fuentes de generación, fortalecer la infraestructura eléctrica y acompañar el crecimiento de las comunidades entrerrianas.

Por su parte, Soto valoró el impacto del proyecto para Arroyo Barú y la zona. “Es una obra importantísima, necesaria y fundamental, porque trae aparejado crecimiento y desarrollo”, expresó.

El presidente comunal también destacó la inversión realizada por la distribuidora y la decisión de avanzar con energías renovables. En ese sentido, sostuvo que el parque representará “un gran beneficio” para la localidad.

Desde Enersa, además, remarcaron el trabajo conjunto con la Comuna para concretar el proyecto. Martene agradeció la colaboración brindada y señaló que fue “indispensable para la realización de esta obra”.

Finalmente, el gerente de Relaciones Institucionales indicó que el objetivo del Parque es mejorar el servicio de distribución eléctrica que Enersa lleva adelante en toda la Provincia.