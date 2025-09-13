Camioneta volcó tras fuerte choque en Paraná

Una Toyota Hilux terminó con las ruedas hacia arriba tras chocar con un Volkswagen Gol. El conductor de la camioneta fue trasladado a un centro de salud, mientras que los ocupantes del auto resultaron ilesos.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este sábado en la intersección de las calles Miguel David y Gobernador Parera, en Paraná, cuando una camioneta Toyota Hilux que circulaba por Miguel David impactó contra un Volkswagen Gol que se desplazaba por calle Gobernador Parera. Como consecuencia del choque, la camioneta volcó y quedó con las ruedas hacia arriba.

El bombero Miguel Alvarelo informó a Elonce que “el conductor, una persona mayor de edad que iba en la Toyota Hilux, fue trasladado al centro de salud más cercano con lesiones leves”. Añadió que “del otro vehículo también resultaron solo lesiones leves, pero no fue necesario derivarlos”.

Los ocupantes resultaron con lesiones leves

Respecto al estado de los involucrados, Alvarelo precisó que el hombre de la camioneta “manifestaba dolores generales en el cuerpo, pero se encontraba consciente, respondía bien y salió con ayuda de los vecinos”.

En cuanto a los ocupantes del Volkswagen Gol, indicó que “se encontraban en estado de shock, aunque uno de ellos refirió dolor en la zona del codo. Pese a ello, salieron por sus propios medios y no presentaban heridas de gravedad”.