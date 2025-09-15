Vuelco en el Acceso Norte

Dos ocupantes quedaron atrapados en el vehículo siniestrado y fueron rescatados por bomberos, mientras que una tercera persona salió despedida del rodado. Los heridos registraron lesiones leves.

Tres lesionados fue el saldo del vuelco de un automóvil Renault Megane Coupé registrado este domingo por la tarde sobre el Acceso Norte a Paraná, a la altura del Parque Botánico.

Dos de los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo y debieron ser rescatados por Bomberos Voluntarios, Zapadores y emergencias médicas, que los trasladaron al hospital San Martín. Una tercera persona salió despedida durante el vuelco, pero también sufrió heridas de carácter leve.

De acuerdo con lo manifestado por la conductora, ella desvió la mirada hacia un evento gastronómico en la zona y, al retomar la atención, advirtió una fila de autos que se disponían a tomar el retorno hacia la ciudad. «Para evitar la colisión realizó una maniobra brusca que derivó en la pérdida de control del vehículo.