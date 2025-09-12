Mejoras en la iluminación del Parque Industrial de Paraná

A través del programa “Paraná 100% LED” la Municipalidad de Paraná instaló 250 nuevas luminarias. La obra no solo actualiza la tecnología del área, sino que también avanza en la promoción del desarrollo económico y sostenible. La intendenta Rosario Romero resaltó la inversión y mejora.

Las 250 luminarias de última tecnología se instalaron en el cuadrante comprendido por las calles Valentín Torra, Walter Grand y Salellas. Romero explicó que “aunque anteriormente se contaba con luces LED, la falla de un solo artefacto provocaba la pérdida de toda la línea, generando grandes zonas de oscuridad y a partir de esta renovación que se hizo ese problema no va a existir más”.