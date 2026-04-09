La inscripción a becas secundarias provinciales ya supera el doble que en 2025

El Instituto Becario inició operativos territoriales y confirmó a Elonce que las inscripciones superan el doble de solicitudes en comparación con el mismo período del año pasado. El trámite es online y estará vigente hasta el 30 de abril.

El Instituto Becario de Entre Ríos confirmó que la inscripción a becas secundarias 2026 registró un fuerte incremento y ya supera el doble de solicitudes en comparación con el mismo período del año pasado, en el marco del proceso que se extenderá hasta el 30 de abril.

Durante una actividad realizada en la Escuela Técnica N°5 «Malvinas Argentinas» de Paraná, el subdirector ejecutivo del organismo, Germán López Segura, explicó a Elonce que se trató del primer abordaje territorial en la capital provincial, luego de iniciar el recorrido en localidades del interior como General Ramírez y Colonia Avellaneda.

El funcionario indicó que el objetivo es acercar información tanto a estudiantes como a familias sobre cómo acceder al beneficio, en un contexto donde la demanda crece sostenidamente. En ese sentido, remarcó que «la beca está destinada a alumnos de nivel secundario y que el trámite es personal, gratuito y completamente online, a través del sitio oficial del organismo».

Para completar la inscripción, los interesados deben generar un usuario y adjuntar documentación como DNI, constancia de CUIL, recibos de sueldo del grupo familiar, certificado de alumno regular y boletín de calificaciones.

Aumento de la demanda y contexto económico

López Segura sostuvo que el incremento en la cantidad de inscriptos está vinculado a la situación socioeconómica actual, que impulsa a más familias a buscar este tipo de asistencia estatal. En ese marco, definió a la beca como “una ayuda importante” para sostener la continuidad educativa de los jóvenes.

Además, detalló que el Instituto Becario acompaña a los estudiantes en distintas etapas, desde el nivel inicial hasta la inserción laboral, a través de programas como apoyo escolar y prácticas profesionales en empresas.

En cuanto a los montos, precisó que actualmente la beca secundaria asciende a 37.000 pesos, mientras que la terciaria alcanza los 52.000 y la universitaria los 80.000 pesos. Según explicó, «estos valores registraron incrementos significativos en los dos últimos años, con subas que superan el 500% desde 2023».

Próximas convocatorias

Por otra parte, adelantó que entre el 13 de abril y el 30 de mayo se abrirá la inscripción para becas de nivel superior, destinadas a estudiantes terciarios y universitarios.

Finalmente, desde el organismo señalaron que aún no hay cifras definitivas sobre la cantidad total de beneficiarios para este año, ya que el proceso de inscripción continúa abierto. No obstante, recordaron que en 2025 se alcanzó a unos 16.000 estudiantes en toda la provincia.