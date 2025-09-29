Comienza a subir gradualmente la temperatura y no se descartan lluvias en algunas zonas

Este lunes se registran temperaturas más templadas con marcas en ascenso en gran parte del país. Los pronósticos indican que no se descartan algunas lluvias en sectores aislados.

Durante este lunes se mantienen condiciones de estabilidad en el centro y norte del país, con cielo que varía entre parcialmente cubierto y despejado. En sectores del extremo norte y de la zona sur pampeana comienzan a aparecer algunas áreas de precipitaciones que se intensifican rumbo al martes.

Panorama en Entre Ríos

En Entre Ríos, la jornada prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima estimada en 25 grados. El cielo presenta intervalos nubosos y el viento sopla del noreste con rotación al este. En base a los radares meteorológicos, hay probabilidad de lluvias en gran parte del Litoral. Según constata Elonce, las primeras precipitaciones pueden llegar en las últimas horas del lunes y extenderse a la madrugada del martes en departamentos como Federal, Federación, Feliciano y Chajarí.

Estabilidad y ascenso de temperaturas

Los pronósticos marcan una tendencia hacia la estabilización del tiempo en la región. A partir del inicio de la semana predomina el viento norte de intensidad moderada, lo que favorece un ascenso progresivo de las temperaturas. En el norte del país y en el área central se observa un aumento marcado de las marcas térmicas, producto de la entrada de aire cálido tropical desde el noreste.

Situación en otras provincias

Las condiciones de tiempo estable se replican en provincias como San Luis, La Rioja y Córdoba, con cielo despejado y bajas probabilidades de lluvias. En la zona núcleo agrícola y el área pampeana también predomina la estabilidad, aunque con mayor presencia de nubosidad en la costa atlántica bonaerense y al sur de La Pampa, donde no se descartan lluvias aisladas.

En el extremo norte del país, las temperaturas máximas alcanzan entre 27°C y 32°C, impulsadas por el ingreso de aire cálido. En el NEA (Corrientes, Misiones y Chaco) prevalece el tiempo estable, mientras que en el este de Formosa evolucionan lluvias dispersas. En tanto, en el NOA, las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán mantienen una jornada sin precipitaciones.