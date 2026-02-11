Comienza el calendario escolar 2026 en Entre Ríos

El calendario escolar 2026 en Entre Ríos inicia hoy con la presentación de directivos y supervisores. Las clases en los niveles inicial, primario y secundario comenzarán el 2 de marzo.

El calendario escolar 2026 en Entre Ríos comienza hoy con la presentación de los equipos directivos y de supervisión en sus lugares de trabajo, en el marco de la organización académica y administrativa del sistema educativo provincial. Según lo dispuesto por la resolución N° 3686, aprobada en diciembre de 2025, las actividades docentes se iniciarán el 12 de febrero y las clases para los niveles inicial, primario y secundario comenzarán el 2 de marzo en toda la provincia.

La normativa estableció además que el receso escolar de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio, mientras que la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 18 de diciembre de 2026.

Organización por niveles

Para los niveles inicial y primario, el ciclo lectivo se estructuró en tres trimestres. El primero se extenderá del 2 de marzo al 22 de mayo; el segundo, del 26 de mayo al 28 de agosto —incluyendo el receso invernal—; y el tercero, del 31 de agosto al 18 de diciembre. Estas fechas podrán ajustarse de acuerdo con el proyecto pedagógico institucional y la normativa vigente.

En el nivel secundario, la organización también contempló tres trimestres con idénticas fechas: del 2 de marzo al 22 de mayo; del 26 de mayo al 28 de agosto; y del 31 de agosto al 18 de diciembre, jornada que marcará el cierre de clases y la finalización de las trayectorias escolares, con las adecuaciones que cada modalidad requiera.

Por su parte, el nivel superior se organizará en dos cuatrimestres. El primero se desarrollará del 9 de marzo al 3 de julio, y el segundo del 3 de agosto al 20 de noviembre.

Marco pedagógico y ejes transversales

El calendario escolar 2026 en Entre Ríos se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027, que estableció como eje central a los estudiantes y sus trayectorias escolares. Además de fijar fechas, el documento incluyó instancias de formación docente y lineamientos pedagógicos para fortalecer las prácticas de enseñanza.

La planificación contempla adecuaciones específicas para modalidades como Educación Especial, Educación Técnico-Profesional, Jóvenes y Adultos, y Educación Domiciliaria y Hospitalaria, con el objetivo de garantizar respuestas acordes a la diversidad de contextos educativos en la provincia.

Durante el año se prevé la realización de cuatro tipos de jornadas educativas: Regionales, Interinstitucionales, Institucionales y de las Áreas, destinadas a promover consensos pedagógicos y fortalecer el trabajo en el aula.

Asimismo, el calendario refuerza el abordaje de ejes transversales considerados prioritarios. Entre ellos, la Educación Sexual Integral contará con semanas específicas de trabajo en abril y septiembre; la alfabetización se impulsará mediante el Plan Provincial de Alfabetización en los niveles inicial y primario; la convivencia escolar será abordada a través de asambleas previstas para marzo; y ciencia y tecnología tendrá su espacio con la participación en las Ferias de Educación en sus instancias escolar, regional y nacional entre junio y noviembre.