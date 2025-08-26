Concejales de Paraná aprobaron la creación de un programa para promover el uso de Inteligencia Artificial en el sector productivo

En el marco de la 12° sesión ordinaria de este año, los 15 ediles que integran el Concejo Deliberante de Paraná votaron a favor de sancionar la ordenanza, impulsada por la concejala Ana Ruberto, a través de la cual se crea el programa «PotencIa Emprendedora».

La iniciativa tiene como finalidad promover la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos productivos, comerciales y organizativos de emprendedores, cooperativistas y pequeños comerciantes de la ciudad de Paraná. El programa se desarrollará por medio de cursos, talleres, seminarios u otras actividades de capacitación virtual o presencial.

«Lo que busca esta ordenanza es que el municipio pueda acercar a pymes, emprendedores, comercios y demás entidades productivas», explicó la edila Ana Ruberto sobre la iniciativa aprobada.

Seguidamente, añadió: «Necesitamos como municipio, estar a la altura de este desafío que es del presente, no solo del futuro, para poder acercar esta herramienta, que es la Inteligencia Artificial, para una mejor utilización de ella».

«La idea no es que alguien se vaya a quedar afuera por el uso de la inteligencia artificial en el reemplazo de alguna función, sino que podamos optimizar justamente procesos productivos, contables, administrativos, ganando tiempo y permitiendo sobre todo a los emprendedores, comerciantes y demás que puedan utilizar ese tiempo que les va a quedar ocioso para la mejora en los procesos, en el pensamiento creativo para seguir mejorando su producto o su emprendimiento desde el lugar que le toque», reflexionó la edila.

Licencia de Conducir

Durante la sesión también se aprobó un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Luisina Minni, mediante el cual se adecúa la tasa por actuaciones administrativas que los vecinos de Paraná deben abonar a los efectos de la solicitud, renovación, modificación, impresión y certificación de la Licencia de Conducir.

Paraná Ciudad Universitaria

Entre otras iniciativas, durante el plenario ingresó un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Ana Ruberto, Luisina Minni, Emiliano Gómez Tutau, Sergio Elizar, Fernando Quinodoz, Susana Farías, Máximo Miguez y Fernanda Facello, creando el plan de acción «Paraná Ciudad Universitaria». La misma fue derivada para su estudio a la Comisión de Legislación General, que preside la edila Luisina Minni.

En los fundamentos de la propuesta se explica que su propósito es consolidar el perfil universitario de la ciudad de Paraná, promoviendo la plena integración de la comunidad estudiantil al entramado urbano, fomentando el desarrollo académico, cultural, económico y social vinculado al sistema de educación superior.

El enfoque del Plan está centrado en acciones de bajo costo y alta factibilidad, con fuerte articulación institucional, participación estudiantil y aprovechamiento de recursos existentes. Se trata de un proyecto pensado en función de las posibilidades reales del Municipio y de su rol clave como facilitador, articulador y promotor de iniciativas.

Entre las acciones previstas, se contempla la creación de un programa de beneficios destinado a estudiantes, orientado a fomentar un Circuito Comercial Joven. Esta iniciativa busca incentivar el consumo en comercios locales mediante descuentos y promociones, fortaleciendo al mismo tiempo la economía estudiantil y dinamizando la actividad comercial de la ciudad.

A través de una credencial digital, los y las estudiantes podrán acceder a una red de beneficios especialmente pensada para acompañar su vida cotidiana en Paraná, promoviendo su arraigo, integración y bienestar.

Economía Social

También tomó estado parlamentario, y fue derivado a las Comisiones de Legislación y Desarrollo Territorial, un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Emiliano Gómez Tutau para crear el «Régimen de participación de Asociaciones de la Economía Social en el mantenimiento de obras públicas urbanas y estratégicas» de la ciudad de Paraná.

El objeto de la propuesta es «establecer un marco de condiciones adaptadas para la contratación prioritaria de asociaciones de la economía social debidamente registradas, destinadas a la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, asegurando la sostenibilidad de la infraestructura pública y la transparencia y agilidad en los procesos de contratación».

En el articulado del proyecto se añade que, entre otras, la finalidad de la iniciativa es «garantizar el mantenimiento continuo y de calidad de las obras públicas estratégicas y generar trabajo, empleo formal y sostenible a través de asociaciones de la economía social».