Provinciales

Enersa entregó indumentaria para el hospital Francisco Ramírez de Feliciano

La salud es un derecho básico y apoyar a este hospital es parte de nuestro compromiso y también del Gobierno de Entre Ríos con los vecinos de Feliciano», resaltó el presidente de la Empresa, Uriel Brupbacher

En el marco de su política de acompañamiento a instituciones públicas de la provincia Enersa entregó indumentaria para el hospital Francisco Ramírez de Feliciano. Participaron el presidente de la Empresa, Uriel Brupbacher, y la senadora provincial Gladys Domínguez, quien gestionó el pedido en representación de la comunidad local.

«Desde Enersa tenemos la responsabilidad social de acompañar a las instituciones entrerrianas que cumplen un rol esencial para nuestras comunidades. La salud es un derecho básico y apoyar a este hospital es parte de nuestro compromiso y también del Gobierno de Entre Ríos con los vecinos de Feliciano», destacó Brupbacher.

La entrega busca fortalecer la tarea del personal sanitario y mejorar las condiciones de trabajo en el hospital, que brinda atención a una amplia zona del norte entrerriano. En esa línea, Domínguez remarcó la importancia de generar vínculos entre los organismos del Estado y las empresas públicas para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

