Conmoción en Santa Fe: un alumno entró armado al colegio, mató a tiros a un compañero e hirió a otros dos

Se trata de un chico de entre 15 y 16 años. Investigan cómo ingresó el arma al establecimiento.

Un alumno de un colegio de Santa Fe ingresó con un arma al establecimiento, disparó, mató a un compañero e hirió a otros dos.

El dramático episodio ocurrió este lunes, poco después del ingreso de los chicos a la Escuela Normal Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal.

A causa del brutal hecho, las clases fueron suspendidas. Dentro de la institución, una persona alcanzó a grabar el momento de los disparos. En la filmación se alcanzan a escuchar las detonaciones y los gritos desesperados de los adolescentes.

De acuerdo a los primeros datos aportados, varios alumnos fueron trasladados al hospital local. Por ahora se desconoce a quien le pertenece el arma que utilizó el menor.

Hasta el momento se logró determinar que el agresor es un alumno del colegio que tendría entre 15 y 16 años, según especificó Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristibal.

Las primeras pericias determinaron que el menor llevó el arma en la mochila, cuando, durante el izamiento a la bandera, sacó la pistola y mató a un compañero. La víctima fatal tendría 13 años. A causa de los perdigones, que serían de escopeta, hay dos heridos.

“Los docentes decían que era buen alumno”, señaló Muñoz.