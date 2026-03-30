Tiroteo en una escuela de San Cristóbal: confirman la detención del alumno que mató a un compañero

Se trata de un joven de 15 años, que cursa tercer año, y el cual fue arrestado tras el ataque que tuvo lugar en la escuela N°40 “Mariano Moreno”. El mismo, ocurrió pasadas las 7 de la mañana cuando el alumnado izaba la bandera.

Tiroteo y muerte una escuela de San Cristóbal

Según trascendió, el ataque armado se dio cuando el agresor ingresó al establecimiento educativo -se estima que con una escopeta en un estuche de guitarra- y efectuó una serie de disparos.

Como consecuencia del ataque, uno de los alumnos falleció y otros resultaron heridos por lo que debieron ser trasladados al hospital. Uno de ellos, inclusive, debió ser llevado a Rafaela en donde fue intervenido de urgencia.

El relato del horror

Tras el fatal suceso, un medio santafecino habló con un alumno que se encontraba al momento del hecho en la escuela y narró qué se vio en ese entonces. «Estábamos saliendo con tres amigos y se escucharon los disparos al momento para izar la bandera. Escuchamos los disparos y pensamos que estaban pateando puertas. Al tercer o cuarto disparo salieron todos corriendo», relató el joven.

«Yo salí con un grupo de chicos que no conocía, saltamos los tapiales y un señor nos ayudó. Después llegó la policía, la ambulancia y había heridos. Estábamos todos asustados pensando lo que había pasado», sostuvo.

«Creíamos que estaba explotando algo. Esto no se va a poder olvidar nunca porque va a quedar para siempre la muerte de nuestro compañero», concluyó.