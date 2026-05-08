Continúan las postulaciones para entrenamientos laborales

Es en el marco del programa Fomentar Empleo y Volver al Trabajo. Se trata de postulaciones para 22 puestos en cinco empresas locales que iniciarán con entrenamiento en junio. Durante mayo se concretaron seis inserciones laborales. El Municipio cuenta además con el programa Te Conecto.

Las inserciones laborales “brindan a las personas que realizaron previamente un entrenamiento la posibilidad de un empleo privado, formal y registrado, y con beneficios impositivos para los empleadores”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.