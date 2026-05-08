Pretenden recuperar un espacio verde comunitario en Lomas del Mirador

Con la participación de instituciones, organizaciones y vecinos de la zona, se realizó un encuentro en el predio de Lomas del Mirador donde se presentó un proyecto de intervención integral que combinará la creación de una huerta comunitaria con obras de puesta en valor urbana y mejoras en infraestructura.

La iniciativa surge a partir de propuestas e inquietudes impulsadas por la comunidad en el marco de la Red Socioeducativa y Comunitaria de Lomas del Mirador, y se fue consolidando mediante un proceso de articulación entre distintas áreas municipales, instituciones educativas, organizaciones sociales y actores del territorio.

El proyecto contempla el desarrollo de una huerta comunitaria acompañada por acciones de fortalecimiento comunitario y participación vecinal. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, aprendizaje y producción colectiva, promoviendo la apropiación comunitaria del lugar y fortaleciendo los vínculos entre instituciones y familias de la zona.

A partir de este trabajo conjunto, distintas áreas municipales avanzaron en la planificación de una recuperación integral del espacio verde. El área de Servicios Públicos llevará adelante tareas de nivelación del terreno, mejoras de iluminación, incorporación de arbolado, puesta en valor de juegos y acondicionamiento general del predio, entre otras intervenciones.

Uno de los principales aspectos del proceso es que la intervención surge de una construcción colectiva con la comunidad, donde vecinos e instituciones fueron protagonistas en la identificación de necesidades y en la proyección de usos posibles para el espacio público.

En este sentido, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, señaló que “este tipo de experiencias muestran la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. Muchas veces las ideas y propuestas nacen en el propio territorio, y cuando hay acompañamiento institucional pueden transformarse en proyectos integrales que mejoren la calidad de vida y fortalezcan los vínculos comunitarios”.

Por su parte, el coordinador del programa Marcá Tu Identidad, Neri Ribero, destacó: “Muchas veces las mejores intervenciones aparecen cuando una necesidad surge desde la propia comunidad y el Estado logra acompañar y potenciar”.

La jornada contó con la participación de representantes de las escuelas N° 6 Lomas del Mirador, N° 194 Filiberto Reula y N° 54 Jesús El Maestro; la Parroquia Santa Rafaela María; el JMM Las Lomitas; la Comisaría 12; las comisiones vecinales Lomas del Mirador I y II, Paraná XX-XXI-Jauretche, Paraná XIV, La Milagrosa y Villa Hermosa; el CIC II Este; el CAPS La Milagrosa; el Centro de Arte del Club Universitario; además de vecinos y vecinas de distintos barrios de la zona.

También estuvieron presentes autoridades municipales de distintas áreas: el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos; el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio; la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, la coordinadora de Control Urbano, Bernardita Ciarroca; la directora de Diseño Urbano Arquitectónico, Claudia Crespo; y la concejal Fernanda Facello.