Crespo: Dos detenidos por estafar a un hombre mayor

La Policía de Crespo realizó operativos, detenciones y secuestros tras una estafa a un hombre de 85 años bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. Incautaron dinero, vehículos y celulares.

Una estafa bajo la modalidad “cuento del tío” en perjuicio de un hombre de 85 años derivó en un operativo policial con allanamientos, detenciones y secuestros de elementos de interés para la causa en jurisdicción de Comisaría Crespo.

El procedimiento se desarrolló a partir de tareas investigativas que permitieron identificar a los presuntos autores del engaño, quienes habrían obtenido dinero mediante maniobras fraudulentas.

Como resultado, se concretaron distintos operativos en la zona de Paraná y alrededores, con intervención de personal policial.

Según se pudo saber, el primer procedimiento se llevó a cabo en la estación de servicio YPF “El Rutero”, ubicada en avenida De las Américas y Pablo Crausaz. En el lugar, se interceptó un vehículo Peugeot 205 rojo.

El conductor fue detenido y trasladado a la Alcaidía Contravencional. Además, se secuestró el rodado, un par de zapatillas y un dispositivo GPS, considerados relevantes para la investigación.

En un segundo operativo, realizado sobre Ruta 11, en inmediaciones del INTA, se detuvo a otro sospechoso que se desplazaba en un Toyota Etios. Se trata de un hombre domiciliado en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires.

En ese procedimiento se secuestró el vehículo, una importante suma de dinero en efectivo —$2.676.819—, tres teléfonos celulares y ocho cheques que presentaban anomalías.

Como parte de las medidas judiciales, se concretó además un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Pablo Crausaz.

Durante la requisa, se incautaron rendas de vestir, anteojos de sol y una tarjeta SIM, todos elementos que serán analizados en el marco de la causa.