Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón y admitió que no logró el resultado que se esperaba.

Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto argentino se mostró sincero sobre el rendimiento del auto y las chances para la carrera del domingo.

“No fue el resultado que esperábamos hoy en la clasificación. Este fin de semana, en general, hemos tenido muchos problemas de ritmo con poco combustible. El coche se siente y rinde mucho mejor con mucho combustible, lo que espero sea un buen augurio para mañana”, explicó Colapinto, que logró avanzar hasta la Q2 pero no pudo meterse entre los diez mejores.

En la Q1, el argentino tuvo una mejora, pero en la segunda tanda no logró dar el salto necesario. “En la Q1, mejoramos, pero en la Q2 no dimos el paso necesario para tener opciones de llegar a la Q3. Como vimos con Pierre, no aprovechamos al máximo el potencial del coche. Con estos coches, es fundamental estar en el rango de funcionamiento adecuado, prestando atención a cada detalle para sacar el máximo partido, y no lo hicimos”, reconoció.

Colapinto fue claro sobre lo que falta: “Necesito trabajar con el equipo para entender mejor algunas cosas y cómo podemos mejorar. Es la primera vez que conduzco en Suzuka; es un circuito divertido, pero también muy técnico, así que sin duda hay aspectos que aún debemos mejorar”.

Expectativas para el domingo

El argentino se mostró optimista de cara al domingo. “Ayer, el ritmo de carrera se sintió más competitivo, así que si podemos mantenerlo, esperamos poder luchar en la carrera. Está todo muy apretado, ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien. La Q2 faltó mucho, hay que entender por qué y trabajar para mañana. Ojalá que podamos tener buen ritmo e ir para adelante”, remarcó.

Colapinto insistió en que la clave será la largada y la gestión de la carrera: “El ritmo de carrera, en general, es mejor que en la qualy. Intentaré tener una buena largada e ir para adelante”.

Antonelli en la pole y Colapinto 15°

La clasificación del GP de Japón volvió a mostrar el dominio de los Mercedes, con Andrea Kimi Antonelli en la pole position. Colapinto, por su parte, logró meterse en la Q2 y terminó 15°, mientras que su compañero Pierre finalizó 7°.

En la última práctica libre, Pierre fue 10° (1:31.082) y Colapinto 17° (1:31.759). En la clasificación, el francése marcó 1:29.691 para ser 7°, y Colapinto 1:30.627 para ubicarse 15°.

El Gran Premio de Japón se largará este domingo a las 2:00 de Argentina y será transmitido por Disney+ y Fox Sports.