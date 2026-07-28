La Municipalidad licitó obra de agua potable para la zona noreste de la ciudad

Se realizó la apertura de sobres para la obra de construcción de redes maestras y distribuidoras de agua potable en la urbanización de 163 lotes con viviendas ubicados en calle Jozami esquina López Jordán. La intervención dará una solución definitiva a una demanda histórica de los vecinos.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó: “Los vecinos de este barrio vienen padeciendo inconvenientes con el servicio de agua potable desde hace más de dos décadas. Hubo intentos de trabajar en conjunto con la Provincia, a través del IAPV, pero no obtuvimos el apoyo. Frente a esa situación, la intendenta Rosario Romero decidió ejecutar esta obra con fondos 100% municipales para brindar una solución definitiva a una demanda histórica de las familias del sector”.

El proyecto implica la colocación de cañerías de agua potable en toda la urbanización. Se completará la red distribuidora del barrio, se colocarán válvulas, hidrantes y cámaras de desagües y se realizará la limpieza de las instalaciones para garantizar su correcto funcionamiento y facilitar su mantenimiento.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, señaló que la ejecución de la obra “brinda mayor robustez al sistema general de distribución del agua potable. Al contar con una infraestructura acorde a la dotación y demanda real del barrio, se reduce la generación de pérdidas en la red pública y las problemáticas asociadas a ellas”.

Además, se ejecutará la extensión de la red desde la cañería existente en la acera oeste de calle Gobernador Manuel Crespo. Todas las cañerías incluirán los dispositivos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. También se realizarán las conexiones domiciliarias correspondientes.

La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 120 días corridos.