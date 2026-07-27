El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió inscripciones para talleres del segundo cuatrimestre

Hay propuestas de teatro, narración, fotografía, música, danza, bordado, dibujo urbano y performance para todas las edades. Empiezan en agosto.

El Centro Cultural Juan L. Ortiz abre las inscripciones para los Talleres Culturales del segundo cuatrimestre. Las propuestas incluyen teatro, narración, fotografía, música, danza, bordado, dibujo urbano y performance. Las actividades comienzan en las próximas semanas y están destinadas a infancias, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

La programación, que va desde agosto hasta noviembre, reúne propuestas de formación artística y cultural destinadas a diferentes edades, con opciones para quienes desean iniciarse en una disciplina y también para quienes buscan profundizar sus prácticas.

Los talleres son coordinados por docentes y artistas de la ciudad y promueven espacios de aprendizaje, experimentación e intercambio a través de distintas expresiones culturales. Las inscripciones se realizan de manera directa con cada tallerista.

Programación

Lunes

Taller de Narración Infantil

Docente: Mechita Daneri

Horario: 17 a 19 hs.

Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años. Propone un espacio para imaginar, contar historias y desarrollar la creatividad a través de la narración, el juego y la lectura compartida.

Costo: A la gorra.

Contacto: 3434579914 | m.daneri@yahoo.com.ar

Martes

El bordado como archivo doméstico

Docente: Brisa García Belz

Horario: 16 a 18 hs.

Dirigido a jóvenes y adultos. El taller propone aprender técnicas de bordado para crear obras que recuperan escenas cotidianas y memorias personales.

Costo: $15.000 mensuales.

Contacto: 3435008560

Miércoles

Danzas Folclóricas y Expresión Corporal

Docente: Adriana Vallejo

Horario: 16 a 18 hs.

Destinado a personas desde los 10 años, sin experiencia previa. Es un espacio de fortalecimiento de la identidad cultural a través del movimiento y la creatividad.

Costo: $10.000 mensuales.

Contacto: 3434505946 | adrianavallejo459@gmail.com

Jueves

Taller de Dibujo Urbano

Docente: Matías Netto

Horario: 10 a 12 hs.

Para jóvenes, adultos y adultos mayores sin experiencia previa. Propone explorar el paisaje y la arquitectura del entorno desde una mirada sensible y no académica.

Costo: $25.000 mensuales o $8.000 por clase. Incluye sistema de becas.

Contacto: 3434500717

Cantemos Latinoamérica

Docente: Guadalupe Abero

Horario: 18 a 20 hs.

Dirigido a jóvenes y adultos de 16 a 70 años. Taller de canto grupal dedicado al cancionero latinoamericano con entrenamiento fono-corporal e interpretativo.

Costo: $35.000 mensuales.

Contacto: guadalupeaberoclases@gmail.com

El cuerpo en juego

Docente: Jorge Fillastre

Horario: 20 a 22 hs.

Destinado a mayores de 18 años, con o sin experiencia. Aborda técnicas mixtas de entrenamiento físico y actoral aplicadas al trabajo escénico.

Costo: $8.000 mensuales.

Contacto: jorgedelparana26@gmail.com

Viernes

Taller de Guitarra

Docente: Candelaria Coronel Osuna

Horario: 8 a 10 hs.

Dirigido a jóvenes y adultos. Brinda una formación musical integral orientada al desarrollo artístico y la sensibilidad.

Costo: $20.000 mensuales.

Contacto: candecoronelosuna@gmail.com

Taller de Narración Infantil

Docente: Mechita Daneri

Horario: 10 a 12 hs.

Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años.

Costo: A la gorra.

Contacto: m.daneri@yahoo.com.ar | 3434579914

Raíces que danzan

Docente: Johana Rodas

Horario: 16 a 18 hs.

Taller de danzas folclóricas para las infancias, orientado a la exploración cultural a través del movimiento.

Costo: $10.000 mensuales.

Contacto: 3434552682 | johananrod@gmail.com

Sábado

Cuerpo diverso a la acción

Docente: Victoria Roldán

Horario: 10 a 12 hs. (primer y tercer sábado de cada mes).

Destinado a jóvenes y adultos con inquietudes artísticas. Son encuentros quincenales de exploración en performance y movimiento que culminan en una creación site specific.

Costo: $35.000.

Contacto: vikroldan@gmail.com

Fotografía Creativa: mirar, narrar y habitar la imagen

Docente: Yanina Medrano

Horario: 11 a 13 hs.

Dirigido a adolescentes y adultos sin experiencia previa. Taller teórico-práctico de iniciación a la fotografía desde una perspectiva artística y expresiva.

Costo: $25.000 mensuales.

Contacto: 3434291673 | victoriayani74@gmail.com

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. Para consultas e inscripciones, las personas interesadas deberán comunicarse directamente con cada docente a través de los contactos consignados.