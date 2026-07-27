El Centro Cultural Juan L. Ortiz abrió inscripciones para talleres del segundo cuatrimestre

Hay propuestas de teatro, narración, fotografía, música, danza, bordado, dibujo urbano y performance para todas las edades. Empiezan en agosto.
El Centro Cultural Juan L. Ortiz abre las inscripciones para los Talleres Culturales del segundo cuatrimestre. Las propuestas incluyen teatro, narración, fotografía, música, danza, bordado, dibujo urbano y performance. Las actividades comienzan en las próximas semanas y están destinadas a infancias, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.
La programación, que va desde agosto hasta noviembre, reúne propuestas de formación artística y cultural destinadas a diferentes edades, con opciones para quienes desean iniciarse en una disciplina y también para quienes buscan profundizar sus prácticas.
Los talleres son coordinados por docentes y artistas de la ciudad y promueven espacios de aprendizaje, experimentación e intercambio a través de distintas expresiones culturales. Las inscripciones se realizan de manera directa con cada tallerista.
Programación
Lunes
Taller de Narración Infantil
Docente: Mechita Daneri
Horario: 17 a 19 hs.
Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años. Propone un espacio para imaginar, contar historias y desarrollar la creatividad a través de la narración, el juego y la lectura compartida.
Costo: A la gorra.
Contacto: 3434579914 | m.daneri@yahoo.com.ar
Martes
El bordado como archivo doméstico
Docente: Brisa García Belz
Horario: 16 a 18 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos. El taller propone aprender técnicas de bordado para crear obras que recuperan escenas cotidianas y memorias personales.
Costo: $15.000 mensuales.
Contacto: 3435008560
Miércoles
Danzas Folclóricas y Expresión Corporal
Docente: Adriana Vallejo
Horario: 16 a 18 hs.
Destinado a personas desde los 10 años, sin experiencia previa. Es un espacio de fortalecimiento de la identidad cultural a través del movimiento y la creatividad.
Costo: $10.000 mensuales.
Contacto: 3434505946 | adrianavallejo459@gmail.com
Jueves
Taller de Dibujo Urbano
Docente: Matías Netto
Horario: 10 a 12 hs.
Para jóvenes, adultos y adultos mayores sin experiencia previa. Propone explorar el paisaje y la arquitectura del entorno desde una mirada sensible y no académica.
Costo: $25.000 mensuales o $8.000 por clase. Incluye sistema de becas.
Contacto: 3434500717
Cantemos Latinoamérica
Docente: Guadalupe Abero
Horario: 18 a 20 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos de 16 a 70 años. Taller de canto grupal dedicado al cancionero latinoamericano con entrenamiento fono-corporal e interpretativo.
Costo: $35.000 mensuales.
Contacto: guadalupeaberoclases@gmail.com
El cuerpo en juego
Docente: Jorge Fillastre
Horario: 20 a 22 hs.
Destinado a mayores de 18 años, con o sin experiencia. Aborda técnicas mixtas de entrenamiento físico y actoral aplicadas al trabajo escénico.
Costo: $8.000 mensuales.
Contacto: jorgedelparana26@gmail.com
Viernes
Taller de Guitarra
Docente: Candelaria Coronel Osuna
Horario: 8 a 10 hs.
Dirigido a jóvenes y adultos. Brinda una formación musical integral orientada al desarrollo artístico y la sensibilidad.
Costo: $20.000 mensuales.
Contacto: candecoronelosuna@gmail.com
Taller de Narración Infantil
Docente: Mechita Daneri
Horario: 10 a 12 hs.
Destinado a niñas y niños de 6 a 10 años.
Costo: A la gorra.
Contacto: m.daneri@yahoo.com.ar | 3434579914
Raíces que danzan
Docente: Johana Rodas
Horario: 16 a 18 hs.
Taller de danzas folclóricas para las infancias, orientado a la exploración cultural a través del movimiento.
Costo: $10.000 mensuales.
Contacto: 3434552682 | johananrod@gmail.com
Sábado
Cuerpo diverso a la acción
Docente: Victoria Roldán
Horario: 10 a 12 hs. (primer y tercer sábado de cada mes).
Destinado a jóvenes y adultos con inquietudes artísticas. Son encuentros quincenales de exploración en performance y movimiento que culminan en una creación site specific.
Costo: $35.000.
Contacto: vikroldan@gmail.com
Fotografía Creativa: mirar, narrar y habitar la imagen
Docente: Yanina Medrano
Horario: 11 a 13 hs.
Dirigido a adolescentes y adultos sin experiencia previa. Taller teórico-práctico de iniciación a la fotografía desde una perspectiva artística y expresiva.
Costo: $25.000 mensuales.
Contacto: 3434291673 | victoriayani74@gmail.com
Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250. Para consultas e inscripciones, las personas interesadas deberán comunicarse directamente con cada docente a través de los contactos consignados.