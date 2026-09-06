Frío domingo en Entre Ríos

El SMN emitió un alerta por frío intenso en gran parte de la provincia. Las temperaturas bajas se mantendrían hasta el próximo jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un domingo muy frío en la provincia. En esa línea, las condiciones climáticas serán buenas, con una jornada mayormente soleada pero anuncian que las temperaturas mínimas descenderán hasta los 3°.

No se anuncian lluvias y la inestabilidad se mantiene en 0% en gran parte de Entre Ríos.

Así estará el tiempo este domingo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 3 grados y la máxima alcanzará los 12 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 3 grados y una máxima de 12 grados. Allí también se prevé un domingo con algunas nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 2 grados y una máxima de 11 grados. En estas localidades se pronostica cielo parcialmente nublado