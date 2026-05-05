El gobierno provincial lanzó el programa anual de control integral de salud escolar

Este martes se concretó el lanzamiento anual del Programa de Control Integral de Salud destinado a niños y niñas en edad escolar que cursan el primero y el último grado del nivel primario. La propuesta es impulsada en forma conjunta por el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Consejo General de Educación.

La actividad, desarrollada en la Escuela Primaria N° 21 Manuel José de Lavardén, puso en relieve la política del gobierno entrerriano, destinada a fortalecer el trabajo interministerial, potenciando herramientas y recursos, tanto técnicos como humanos. Durante el acto, las autoridades de Salud y Educación suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para implementar la estrategia de promoción de la salud integral de la población escolar. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se acompañó la instancia con un taller coordinado por la Dirección de Juventud.

El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, recordó que «el Control Integral de Salud de niños de primero y sexto grado es un programa que comprende a esa población objetivo en todas las escuelas de la provincia, en el que los equipos de los centros de salud son los encargados de llevar adelante dichos chequeos». Y añadió: «El convenio que firmamos hoy da un marco para sostener la estrategia en el tiempo, estableciendo responsabilidades tanto para los equipos de Salud como los de Educación».

Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, se refirió a la iniciativa que se realiza de manera colaborativa entre ambos organismos. «Hay toda una logística destinada a que las planillas lleguen en tiempo y forma a las escuelas, con el objetivo de que los establecimientos puedan articular con los centros de salud. Se hizo un importante trabajo previo que hoy nos permite hacer efectivo este lanzamiento». Y completó: «La tarea que nos encomendó nuestro gobernador Rogelio Frigerio es trabajar juntos, en equipo, y hoy estamos institucionalizando esta articulación, para que se continúe sin depender de quién esté a la cabeza de los ministerios».

Es importante destacar que la cartera sanitaria seleccionó a la localidad de Rincón del Doll teniendo en cuenta el talento humano de los equipos de los centros de salud, que hacen posible el acceso a la salud de las comunidades en un trabajo integrado junto a las escuelas rurales.

En tanto que la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, resaltó «la conciencia del trabajo en comunidad, la tarea de construir equipos entre la escuela, primaria y secundaria; el centro de salud; lo público y lo privado, muchos actores con un objetivo común donde cada uno sabe su rol».

En la oportunidad, el equipo de la Dirección de Juventud que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, concretó un taller de salud mental destinado a adolescentes de la Escuela Secundaria N° 11 Valentina Páez. La actividad se desarrolló en el marco del programa La Juventud Te Cuida, una iniciativa provincial orientada a promover la salud integral de adolescentes, con especial foco en la salud mental y el fortalecimiento de los vínculos sociales. A través de dinámicas participativas, espacios de reflexión entre pares y la construcción colectiva del conocimiento, el taller abordó temáticas vinculadas al bienestar emocional, los lazos sociales y el ejercicio de derechos, generando un espacio de escucha y acompañamiento en el propio ámbito educativo donde transitan diariamente los jóvenes.

Participaron el senador provincial por el departamento Victoria, Víctor Sanzberro; el presidente comunal de Rincón del Doll, Christian Denis; la directora Departamental de Escuelas, Silvia Garcilazo y desde el Ministerio de Salud acompañaron los directores generales del Primer Nivel de Atención y de Recursos Materiales Hospitalarios y CAPS, Gladys Arosio y Santiago Romero Ayala, respectivamente.