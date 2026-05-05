Comenzó la nueva demarcación de la ciclovía en Paraná con mano de obra municipal

La Municipalidad dio de baja la licitación pública por el monto elevado de la obra y el reclamo de vecinos. «Va a llevar aproximadamente 30 días», indicaron, y explicaron cómo se realizará.

La Municipalidad de Paraná comenzó con los trabajos de la nueva demarcación de la ciclovía, ante la decisión de cambiarla de carril por seguridad. Informaron que la intendenta Rosario Romero decidió hacerlo con personal municipal, ante el reclamo de los vecinos por las erogaciones previstas.

“La intendenta tomó una decisión política de hacerlo con mano de obra municipal y dar de baja la licitación pública que tenía pensado la ejecución de la ciclovía. Lo vamos a hacer mano de obra municipal”, destacó Julián Hirschfeld, secretario de Servicios Públicos.

Los trabajos de pintura en la cinta asfáltica comenzaron este martes por la Plaza de las Colectividades y seguirán por la Plaza de los Pájaros, detrás del exMinisterio de Obras Públicas, dado que en ese tramo se mantiene el carril. En el resto de la Costanera, cambiarán la ubicación de la ciclovía.

“El objetivo es poner los separadores, cambiar la ciclovía a la acera norte para mejorar, no sólo ante un pedido de clubes y asociaciones de ciclistas que recorrían que era inseguro, sino para mejorar el tránsito de la Costanera”, argumentó el funcionario.

Consultado por los tiempos, indicó: “Va a llevar un tiempo de trabajo, aproximadamente 30 días, además de reducir los costos en un momento donde hay que optimizar recursos. Hacerlo con mano de obra municipal nos va a mejorar”.

Hirshfeld valoró el trabajo del personal municipal y anticipó que en los horarios de la tarde noche realizarán el cambio de carril “para favorecer el tránsito vehicular y no perjudicar a los vecinos”. Será informado oportunamente por zonas.