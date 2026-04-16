El municipio brindó asistencia ante las intensas lluvias en Paraná

El municipio trabaja intensamente para asistir a los afectados y planificar soluciones a corto y largo plazo tras las lluvias que ocurrieron este miércoles.

Las intensas lluvias que azotaron Paraná este miércoles provocaron una serie de inconvenientes en diferentes sectores de la ciudad, obligando al municipio a activar un operativo de emergencia para asistir a los afectados y mitigar los efectos de las precipitaciones. Según informaron fuentes locales, en algunas zonas se registraron hasta 100 mm de lluvia, lo que generó acumulaciones de agua y la posibilidad de inundaciones en puntos clave de la ciudad.

Desde el Área de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, explicaron que el equipo municipal realizó recorridas por las zonas más afectadas para evaluar los daños y coordinar las respuestas inmediatas. “Hoy los 100 milímetros fueron espaciados en el tiempo, lo cual nos permitió que el agua fuera drenando y evitar mayores complicaciones”, señalaron, a la vez que destacaron que la lluvia fue menos intensa en algunas áreas, lo que facilitó la tarea de evacuación y asistencia.

Asistencia y prevención ante la emergencia

El municipio activó un protocolo de atención para asistir a las familias afectadas, particularmente en barrios que suelen sufrir el embate de las lluvias. Entre las medidas tomadas se incluyó la limpieza de desagües y canales, además de realizar trabajos preventivos para evitar que las aguas se estancaran en zonas críticas. También se gestionaron tareas para evitar que la basura y los escombros fueran arrastrados por las lluvias y afectaran el sistema de drenaje.

“Estamos trabajando en la medida que podemos, asistiendo en la contingencia, planificando y gestionando para poder hacer una obra y darle una solución definitiva”, aseguraron.