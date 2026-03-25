Deportes

Patronato recibe a Colón

El club puso en marcha la venta presencial de tickets para el partido del domingo en el Grella; habrá cupo limitado para público neutral y se definieron los días y horarios para adquirirlos.

El Club Atlético Patronato inició este miércoles 25 de marzo la venta de entradas destinadas al público visitante para el partido frente a Colón, que se disputará el domingo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El expendio se realiza únicamente de manera presencial en la Secretaría del club, ubicada en calle Grella 874, y corresponde a las localidades habilitadas para el público neutral en el marco de la fecha 7 de la Primera Nacional.

Desde la institución remarcaron que no habrá venta el día del encuentro, por lo que quienes deseen asistir deberán adquirir su ticket de forma anticipada.

Días, horarios y precio de las entradas

Según lo informado por Patronato, la venta comenzó este miércoles de 14 a 19 horas y continuará el jueves y viernes en el horario de 9 a 19.

El sábado será la última oportunidad para adquirir entradas, con atención de 8:30 a 12:30, mientras que el domingo no habrá expendio.

El valor de cada entrada fue fijado en $70.000 y solo podrá abonarse en la sede del club, sin modalidad online.

Cupo y ubicación para visitantes

El club fue autorizado a vender un total de 1500 entradas para público neutral, que será ubicado en la tribuna de calle Ayacucho.

Este sector estará destinado a los simpatizantes visitantes que quieran presenciar el encuentro entre Patronato y Colón en Paraná.

El partido se jugará el domingo 29 de marzo a las 16 horas en el estadio Grella, en un duelo correspondiente a una nueva fecha del campeonato de la Primera Nacional.

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