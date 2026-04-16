Feria Circular: Paraná impulsa el consumo responsable y la moda sostenible

La propuesta será este sábado 18 de abril, de 17 a 22 hs, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250). Reunirá emprendimientos locales y gastronomía en una jornada que promueve la reutilización, la producción consciente y el cuidado del ambiente.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará adelante una nueva edición de la Feria Circular, una iniciativa que busca fomentar prácticas de consumo responsable y fortalecer el trabajo de emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

El evento contará con la participación de proyectos de moda circular, diseño sustentable y reutilización de materiales, junto a un patio gastronómico de la Economía Social, generando un espacio para recorrer, intercambiar y apoyar la producción local.

La Feria Circular se consolida como un espacio de encuentro que pone en valor la creatividad y el trabajo de quienes impulsan alternativas más responsables en los modos de producir y consumir. A través de estas acciones, el Municipio promueve la economía circular como una política pública que contribuye al cuidado del ambiente y al desarrollo local.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacan la importancia de seguir fortaleciendo estos espacios que articulan el trabajo entre el Estado y el sector emprendedor, generando oportunidades y acompañando iniciativas que apuestan a la reutilización y al aprovechamiento de los recursos.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz.