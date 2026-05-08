Enersa estuvo con su oficina móvil en el barrio Paraná XIV

Enersa realizó un nuevo operativo con su oficina móvil en el barrio Paraná XIV de la capital entrerriana, donde atendió a las y los vecinos y facilitó gestiones comerciales vinculadas al servicio eléctrico.

La jornada permitió atender consultas particulares, actualizar datos de usuarios y acompañar gestiones relacionadas con la inscripción al subsidio ReSEF y la suscripción a la factura digital. La actividad forma parte del trabajo territorial que la Empresa viene desarrollando en distintos sectores de la provincia.

El coordinador de Desarrollo Territorial de Enersa, Lucas Vicentín, explicó que el equipo trabaja en la zona desde hace aproximadamente tres meses.»Estamos trabajando en el barrio Paraná XIV, acompañando a los vecinos en distintos trámites, como la inscripción al subsidio ReSEF y la suscripción a la factura digital. Hace aproximadamente tres meses que venimos realizando un trabajo sostenido en la zona y ya logramos recuperar alrededor de 40 usuarios», señaló Vicentín.

Durante el operativo, vecinos del barrio destacaron la importancia de que Enersa acerque la atención a la comunidad. «Me parece muy bueno, porque para mucha gente ir hasta las oficinas es complicado. Que la empresa venga al barrio facilita mucho las cosas», expresó uno de los usuarios que se acercó a realizar consultas.

Con este nuevo operativo, Enersa continúa fortaleciendo su presencia territorial en Paraná y en distintos puntos de Entre Ríos. La oficina móvil permite brindar respuestas en el lugar, acompañar a los usuarios según su realidad y avanzar en procesos de regularización que contribuyen a un suministro más seguro y ordenado.