Paraná intensifica la limpieza y erradicación de mini basurales en el Parque Varisco

El Municipio llevó adelante una jornada de limpieza y erradicación de minibasurales en el Parque Varisco, en el marco del plan de mantenimiento y recuperación de espacios públicos.

El operativo incluyó el retiro de más de 25 camiones cargados con escombros, cubiertas y otros residuos, además de trabajos de liberación de banquinas y recuperación de senderos.

Las tareas se concentraron en calle Eslovenia, desde Larramendi hasta Estrada, una arteria clave para los vecinos de Puerto Urquiza y barrios aledaños. Desde el Municipio señalaron que el Parque Varisco cuenta con más de 45 hectáreas y que se realizan trabajos permanentes para mejorar la limpieza y prevenir la formación de mini basurales generados por el arrojo indebido de residuos.

En ese sentido, se destacó que durante el operativo se retiraron escombros, neumáticos y materiales de descarte, además de avanzar en la liberación de banquinas para mejorar la seguridad vial y la transitabilidad, especialmente en horarios nocturnos.

Finalmente, se recordó a los vecinos que Paraná cuenta con más de 5.000 contenedores destinados, exclusivamente, a residuos domiciliarios. Para solicitar el retiro de ramas, escombros y residuos voluminosos, se encuentra disponible la línea 147.