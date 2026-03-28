Explosiones e incendio en Villaguay

El subjefe de Policía de Villaguay confirmó que cuatro personas sufrieron quemaduras, tres en estado crítico y una joven tiene más del 80% del cuerpo quemado. El hecho ocurrió en un restobar céntrico tras una explosión por acumulación de gas.

El estado de salud de los heridos por la explosión en un restobar de Villaguay es crítico en tres de los cuatro casos, según confirmó subjefe de la Policía Departamental, Santiago Cerda Cáceres. El hecho ocurrió el viernes por la noche en calle San Martín al 500, casi esquina 9 de Julio, donde se produjo un incendio generalizado tras una fuerte detonación.

De acuerdo al reporte oficial, cuatro personas resultaron con quemaduras de distinta gravedad y fueron trasladadas inicialmente al Hospital Santa Rosa. Luego, por la complejidad de las lesiones, tres de ellos fueron derivados a centros de mayor complejidad.

“El último parte que tenemos es que uno de los propietarios de 43 años junto con una mujer de 29 años fueron trasladados al hospital San Martín de Paraná. La chica tiene más del 80% del cuerpo quemado con serias dificultades y permanece en la Unidad de Terapia Intensiva”, detalló el funcionario policial.

Cerda Cáceres precisó además que el hombre de 43 años “se encuentra en la sala de shockroom, inconsciente, sedado y con el 44% del cuerpo quemado”, lo que refleja la gravedad del cuadro clínico.

En tanto, un joven de 25 años, que se desempeñaba como mozo en el lugar, fue derivado al hospital de Concordia. “Él tiene también un 40% del cuerpo quemado y se encuentra con asistencia mecánica respiratoria”, agregó.

El cuarto herido, un joven de 23 años, permanece internado en el hospital de Villaguay. Según indicó el subjefe policial, “está consciente y tiene afectados miembros inferiores y superiores con quemaduras, pero no tiene riesgo de vida”.

Un panorama delicado

El funcionario advirtió que la situación sanitaria es dinámica y puede modificarse con el correr de las horas debido a la gravedad de las lesiones. “Este panorama puede cambiar rápidamente por la gravedad en la que se encuentra”, señaló.

En ese sentido, resumió: “Son cuatro los damnificados, uno el único que estaría medianamente en un estado grave de salud, los otros tres están gravísimos”.

El siniestro, que se habría originado por una acumulación de gas y la posterior explosión de tubos, es investigado por peritos mientras continúa la preocupación por la evolución de los pacientes.

(Elonce.com)