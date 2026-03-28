Otra suba en el precio de los combustibles en Paraná

Las estaciones de servicio actualizaron sus pizarras y los combustibles registraron subas. La nafta súper superó los $2.100 por litro y el diésel premium se acercó a los $2.500.

La suba de combustibles en Paraná volvió a reflejarse en los surtidores, donde las estaciones de servicio de Shell actualizaron sus precios en línea con la dinámica del mercado energético. En las últimas horas, se pudieron observar nuevos valores en la estación de servicios ubicada en una zona céntrica de la ciudad.

La nafta súper pasó a costar $2.156 por litro, superando la barrera de los $2.100 y consolidando la tendencia alcista que se viene registrando en las últimas semanas.

Por su parte, la nafta premium V-Power alcanzó los $2.383 por litro, posicionándose como una de las opciones más costosas del mercado local y ampliando la brecha respecto al combustible de menor octanaje.

Subas también en el gasoil

En el segmento diésel, también se registraron incrementos en todas sus variantes. El Evolux Diesel, correspondiente al gasoil común, se comercializa ahora a $2.315 por litro, evidenciando una actualización respecto a los valores previos.

En tanto, el V-Power Diesel, considerado el combustible premium para vehículos diésel, llegó a los $2.499 por litro, convirtiéndose en el producto más caro dentro de la pizarra exhibida.