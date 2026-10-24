Conductor despistó de madrugada en el Acceso Norte

El automóvil despistó y fue socorrido por una grúa. No hubo heridos

Un automovilista perdió el control de su vehículo y terminó despistando, desembocando con el auto en una zona de pastizales. El hecho ocurrió durante la madrugada en el Acceso Norte de Paraná.

Según se informó desde la Comisaría 14, el accidente ocurrió frente la planta de gas, y el hecho fue advertido por un transeúnte, que a las 5.50 horas llamó a las autoridades policiales.

El conductor del vehículo Citroën color negro es un hombre de 39 años, quien no habría presentado ningún tipo de lesiones. En el hecho tampoco intervinieron terceros.

Por ese motivo, fue el propio conductor del automóvil quien tramitó la grúa que debió auxiliarlo.