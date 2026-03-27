Habilitarán un nuevo tramo de la Ruta 18 convertido en autovía

Desde el lunes quedarán habilitados 29 kilómetros entre el arroyo Tigrecito y la intersección con la ruta provincial 6. Piden circular con precaución.

Vialidad Nacional informó que desde el lunes 30 de marzo quedará habilitado al tránsito un nuevo tramo de la Ruta Nacional 18, en el marco de su transformación en autovía en la provincia de Entre Ríos.

La apertura se concretará a partir de las 10 y comprende un segmento de 29 kilómetros, que se extiende entre el kilómetro 106, en cercanías al puente sobre el arroyo Tigrecito, y el kilómetro 135, en la intersección con la Ruta Provincial 6.

Desde el organismo nacional indicaron que esta habilitación representa un avance en la obra vial que busca mejorar la conectividad y la seguridad en uno de los corredores más importantes de la provincia.

Recomendaciones para circular

En ese sentido, solicitaron a los conductores prestar especial atención a la señalización dispuesta en la zona, debido a la nueva configuración de la traza.

Además, remarcaron la importancia de respetar los sentidos de circulación indicados, con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar un tránsito seguro.