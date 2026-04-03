La Fiesta de la Empanada de Pescado se hará solo este Viernes Santo

La Municipalidad de Paraná informó que, debido a las condiciones climáticas, la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado de Río concentrará toda su programación en una única jornada: este viernes 3, desde las 16.30, en Puerto Sánchez.

La Municipalidad de Paraná informó que, debido a las condiciones climáticas, la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado de Río concentrará toda su programación en una única jornada. El evento se llevará a cabo este viernes 3, desde las 16.30, en Puerto Sánchez.

La decisión busca garantizar el normal desarrollo de la propuesta, que reúne a vecinos, vecinas y visitantes en torno a una de las celebraciones más representativas del barrio de pescadores.

Durante la jornada se podrá disfrutar de la cartelera artística completa, con la participación de Rama y Flor, Lucho Quiñones, Alma de Río, Tierra Nativa, Proyecto El Grito Sagrado y Musiqueros Entrerrianos, entre otras propuestas que recuperan los sonidos y tradiciones del litoral.

Además, la fiesta contará con el tradicional paseo gastronómico, donde se podrán degustar empanadas de pescado de río, junto a una feria de artesanías y distintas actividades culturales para toda la familia.

La programación prevista para el sábado 4 queda suspendida.