Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en La Paz

El hombre de 36 años fue encontrado a unos 500 metros del lugar donde había dejado su motocicleta, en la zona rural de La Paz. La Justicia ordenó la realización de la autopsia.

Este martes hallaron sin vida a Facundo Blanco, de 36 años, en una zona rural de Ejido Sur, en el departamento La Paz, en el marco de una investigación destinada a establecer las formas y circunstancias de su fallecimiento.

Según informó la Policía, el cuerpo fue localizado durante un rastrillaje realizado por efectivos policiales junto a familiares de la víctima. El hallazgo ocurrió a unos 500 metros del lugar donde el hombre había dejado su motocicleta.

Por disposición judicial intervino el médico policial y posteriormente se dispuso el traslado del cuerpo para la correspondiente autopsia, con el objetivo de determinar las causas de la muerte.

En el operativo trabajó personal de Comisaría Primera, divisiones policiales especializadas, integrantes de la Unidad Fiscal, personal municipal y profesionales del hospital local.