Policiales

Hallaron sin vida a un hombre que estaba desaparecido en La Paz

El hombre de 36 años fue encontrado a unos 500 metros del lugar donde había dejado su motocicleta, en la zona rural de La Paz. La Justicia ordenó la realización de la autopsia.

Este martes hallaron sin vida a Facundo Blanco, de 36 años, en una zona rural de Ejido Sur, en el departamento La Paz, en el marco de una investigación destinada a establecer las formas y circunstancias de su fallecimiento.

Según informó la Policía, el cuerpo fue localizado durante un rastrillaje realizado por efectivos policiales junto a familiares de la víctima. El hallazgo ocurrió a unos 500 metros del lugar donde el hombre había dejado su motocicleta.

En el operativo trabajó personal de Comisaría Primera, divisiones policiales especializadas, integrantes de la Unidad Fiscal, personal municipal y profesionales del hospital local.

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