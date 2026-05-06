Emiten alerta amarillo y naranja en Entre Ríos

A partir de este miércoles de noche, se esperan las primeras tormentas en el sur provincial. Las lluvias más abundantes se esperan para este jueves de madrugada y de mañana.

El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– emitió un alerta por tormentas de nivel amarillo y naranja para Entre Ríos. Las inestabilidades comenzarían este miércoles por la noche en el sur y se extenderían fundamentalmente este jueves de madrugada y de mañana.

Las lluvias esperadas estarán acompañadas por fuerte viento del sur que provocará un cambio en las condiciones del tiempo de cara a este viernes y el fin de semana, con un descenso de las temperaturas.

Alerta por tormentas para miércoles y jueves

Alerta amarillo: El área será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Naranja: El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.