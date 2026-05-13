Enersa y el Municipio de Viale dialogaron sobre una agenda en común

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, recibió al intendente de Viale, Carlos Weiss, y al director de Deportes del municipio, Adrián Fontana, con quienes dialogó sobre una agenda de trabajo conjunta y posibles líneas de acompañamiento institucional.

Durante el encuentro, las autoridades abordaron temas vinculados al desarrollo local, la articulación entre la Empresa y el Municipio, y el apoyo de Enersa a iniciativas comunitarias, deportivas y sociales de la ciudad.

La reunión permitió avanzar en el intercambio de propuestas y fortalecer el vínculo institucional entre Enersa y la Municipalidad de Viale, con el objetivo de acompañar acciones que contribuyan al crecimiento de la comunidad.