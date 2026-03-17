La Selección Argentina jugará un amistoso en Argentina antes del Mundial

Será ante Guatemala, el martes 31 de marzo y con sede a confirmar, informó la AFA

La cancelación de la Finalissima obligó a la Selección Argentina a recalcular su plan estratégico en plena fecha FIFA. La AFA confirmó que el equipo conducido por Lionel Scaloni no viajará al exterior y desarrollará una serie de entrenamientos intensivos en el predio de Ezeiza.

Como cierre de esa semana, disputará un amistoso frente a Guatemala el martes 31, en un escenario que será confirmado en los próximos días.

El cambio de planes se dio tras la imposibilidad de acordar la disputa de la Finalissima con UEFA y la caída de otros compromisos que estaban en carpeta. De hecho, la selección se quedó sin rivales confirmados durante varios días, en un contexto poco habitual para un ciclo que siempre priorizó la competencia internacional.

“¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informó la Selección Argentina en su web oficial.