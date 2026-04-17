Avanza la reparación de un caño maestro en Paraná y el servicio de agua se normalizaría el sábado

La intervención se realiza sobre una cañería principal que abastece amplios sectores de Paraná. El suministro comenzaría a restablecerse de forma progresiva en horas de la tarde y se espera recuperar la presión habitual durante el sábado.

Un importante operativo se desarrolla en Paraná para restablecer el servicio de agua tras la rotura de un caño maestro en avenida Don Bosco, una de las principales líneas de impulsión del sistema de distribución.

El inconveniente fue detectado el jueves por la tarde, cuando se advirtió la presencia de agua en la superficie de la calzada. Tras las tareas de inspección, se confirmó que la avería correspondía a una cañería de 750 milímetros de diámetro, clave para el abastecimiento de gran parte de la ciudad.

Los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre calles Los Constituyentes y Ayacucho, donde personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias interviene desde la noche y la madrugada, con continuidad durante este viernes.

Una cañería central del sistema

El subsecretario de Obras Sanitarias, Rodrigo Cabrera, explicó que “resultó ser la cañería de impulsión de 750 milímetros, la principal de la ciudad que envía el agua potabilizada desde la planta Echeverría hacia los centros de distribución”.

En ese sentido, indicó que “montamos el operativo rápidamente para atacar el trabajo” y detalló que durante la mañana se avanzaba en la colocación del tramo dañado.

“Ahora se están apretando las juntas, se va a terminar de fijar la pieza y luego se realizará la prueba hidráulica correspondiente”, precisó sobre la etapa final de la intervención.

Qué zonas están afectadas

La rotura impactó directamente en el suministro de agua en amplios sectores de Paraná, especialmente en las áreas abastecidas por los centros de distribución Ramírez y Ejército.

Según se informó, se registran cortes totales o baja presión en barrios del oeste y suroeste como Bajada Grande, Puerto Viejo, San Agustín, Mercantil, Padre Kolbe y Anacleto Medina.

También se ven afectados sectores del sur, incluyendo parte de Santa Lucía y la zona de Kilómetro 5 y 1/2, mientras que en el casco céntrico, Hipódromo y Rocamora el servicio se mantiene, pero con menor presión.

Cabrera explicó que esta situación responde a la necesidad de “cerrar el Centro Distribuidor Ejército”, lo que dejó “sin servicio tanto al suroeste de la ciudad como hacia el oeste”.

Restablecimiento progresivo del servicio

Mientras se realizan los trabajos, el sistema se sostiene parcialmente gracias a una cañería complementaria de menor diámetro que permite mantener el suministro de agua en el centro.

En cuanto a la normalización, el funcionario señaló que “pasado el mediodía iremos llenando los centros distribuidores” y agregó que “a lo largo del día iremos teniendo presencia del servicio en la red”.

Finalmente, estimó que “hacia mañana ya estaremos presurizando por completo el sistema de cañerías”, lo que permitirá recuperar la prestación habitual.

Desde el municipio recomendaron a los vecinos hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que el servicio se normalice en toda la ciudad.

(elonce.com)

Foto: captura de pantalla