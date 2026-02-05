Nueve delincuentes cavaron un túnel para intentar entrar a robar un banco en Uruguay

Se trata de una compleja excavación que conectaba un local comercial con la red de alcantarillado. Entre los arrestados hay ciudadanos paraguayos y brasileños.

Un operativo policial de gran magnitud frustró lo que las autoridades uruguayas califican como un intento del “robo del siglo”.

La investigación, que se extendió durante varios meses, terminó con la detención de nueve delincuentes —entre ellos ciudadanos paraguayos y brasileños— que trabajaban de forma coordinada en una ambiciosa obra de ingeniería criminal en pleno casco histórico de la Ciudad Vieja.

El plan comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando los sospechosos alquilaron un local comercial en la intersección de las calles Colón y 25 de Mayo.

De acuerdo a la investigación, los acusados habrían cavado el túnel con la intención de llegar hasta un banco de la zona.

Bajo la fachada de un comercio vacío, el grupo realizó movimientos que despertaron las sospechas de los investigadores a principios de diciembre, activando un seguimiento que terminó con capturas tanto en el lugar como en la zona de El Pinar.

Cómo es el túnel por dentro

La estructura diseñada por los delincuentes se destaca por su precisión y el esfuerzo físico que requería su avance.

Según los detalles revelados tras la inspección ocular y las imágenes difundidas por el Ministerio del Interior de Uruguay, se destacan algunas características de la excavación.

El inicio del túnel se encontraba oculto dentro del local alquilado. Allí, los efectivos hallaron un boquete que descendía verticalmente hasta conectar de manera directa con la red de saneamiento y cloacas de la ciudad.

El pasadizo es extremadamente angosto. Las imágenes captadas por las cámaras de la policía muestran un tramo donde el espacio es tan limitado que una persona solo puede avanzar “cuerpo a tierra”.

En el interior del local se encontraron numerosas bolsas con materiales de construcción y escombros, resultado de los meses de excavación manual.

Por otra parte, el túnel no era una vía directa aislada, sino que utilizaba el sistema de alcantarillado preexistente como una “autopista” subterránea para aproximarse a la entidad financiera objetivo sin ser detectados desde la superficie.

El ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la peligrosidad y el nivel de organización de la banda, confirmando que cinco de los sospechosos fueron atrapados mientras intentaban escapar precisamente a través de las cloacas al verse rodeados por la policía.