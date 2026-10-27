La Feria en tu Barrio recorrerá esta semana distintos puntos de Paraná

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná continúa con tres jornadas en la peatonal San Martín, en Plaza Carbó y en Plaza Sáenz Peña. La iniciativa busca acercar alimentos a precios populares y facilitar el acceso de las familias a productos de la canasta básica.

El cronograma comenzará este jueves, de 9 a 12:30, en peatonal San Martín. Allí los vecinos podrán acceder a la propuesta de alimentos a precios populares. La actividad continuará el viernes, de 9 a 12:30, en Plaza Carbó. Finalmente, el sábado la Feria en tu Barrio se instalará en la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay, también en el horario de 9 a 12:30.

El subsecretario de Producción de Paraná, Oscar Bustamante, destacó la continuidad de la propuesta “como una herramienta para acercar opciones de compra más accesibles a los vecinos”. En ese sentido, remarcó “la importancia de llevar las ferias a distintos barrios para facilitar el acceso de las familias y acompañar a productores a través de la generación de espacios de comercialización directa”.

Además, destacó que “la decisión de la intendenta Rosario Romero es que el programa sostenga una presencia territorial permanente y acompañar tanto a los consumidores como a quienes producen y comercializan alimentos en la ciudad”.